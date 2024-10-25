Stat: Ülker
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 62 Becao), Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 79 İsmail Yüksek), Saint-Maximin (Dk. 79 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 79 Dzeko)
Manchester United: Onana, Dalot, de Ligt, Lindelöf (Dk. 55 Casemiro), Martinez, Ugarte, Eriksen, Rashford (Dk. 73 Anthony (Dk. 89 Diallo)), Mazraoui, Garnacho, Zirkzee (Dk. 55 Höjlund)
Goller: Dk. 15 Eriksen (Manchester United), Dk. 49 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 57 Jose Mourinho (teknik direktör) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 14 Rashford (Manchester United), Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 90+2 Mert Müldür (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
49. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
57. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü. Osayi-Samuel'in rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında itiraz eden Portekizli çalıştırıcı, hakem Clement Turpin tarafından oyun alanı dışına gönderildi.
68. dakikada sol kanatta topla buluşan Garnacho, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Manchester United Beraberliği - Son Dakika
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