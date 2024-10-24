Fenerbahçe-Manchester United maçından notlar

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Samsunspor'a karşı ilk 11'de değerlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı, Filip Kostic'i ise UEFA listesinde olmaması nedeniyle oynatamadı. 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao ile Edin Dzeko'yu ise kulübeye çekti.

Portekizli teknik direktör, bu isimlerin yerine Manchester United karşısında Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de değerlendirdi.

İngiliz devi karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Mert Müldür'den kurdu. Orta sahada Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski üçlüsünü bozmayan Mourinho, hücumun sağında Dusan Tadic'i, solunda ise Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Zeki Dursun, Rodrigo Becao, Şükür Toğrak ve Yusuf Akçiçek kulübede forma bekledi.

Sol bekte tercih Mert Müldür

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek pozisyonunda Mert Müldür'ü tercih etti.

Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA listesinde yer almaması nedeniyle oluşan sol bek eksikliğinde Mert Müldür'ü bu pozisyona kaydırdı.

Osayi 3 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Antalyaspor maçında sakatlığı Twente karşılaşmasında ise cezası nedeniyle yer alamayan tecrübeli oyuncu, Samsunspor mücadelesinde de yabancı kontenjanına takılmıştı.

Osayi-Samuel, Manchester United maçına ise ilk 11'de başladı.

İsmail Yüksek 1 maç sonra

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, 1 maç aranın ardından kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında kadroda yer almayan İsmail, Manchester United müsabakasına yedekler arasında başladı.

Kaleci İrfan Can 4 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin kalecilerinden İrfan Can Eğribayat, 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Antalyaspor, Samsunspor, Union Saint- Gilloise ve Twente maçlarını kaçıran İrfan Can, Manchester United maçına kulübede başladı.

Mourinho, Fred ve Amrabat eski takımına karşı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele etti.

2016-18 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kariyerine ekledi.

2018-23 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.

Sofyan Amrabat, 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fiorentina'dan kiralık olarak Manchester United'a katıldı. Hollanda doğumlu, Faslı futbolcu, İngiliz ekibinde 21 karşılaşmada forma giydi.

Altay'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi eski kalecileri Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.

Altay'a karşılaşma öncesinde çiçek verilirken milli kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine alkışlayarak cevap verdi.

2 eksik

Fenerbahçe, Manchester United karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemedi.

Sahaya siyah bantla çıktı

Fenerbahçe, yaşanan terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına sahaya siyah bantla çıktı.

Manchester United karşılaşması öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresinde atlı polisler görev yaparken taraftarlar güvenlik bariyerlerinden kapsamlı bir aramanın ardından içeri alındı.