Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler açıklandı.

24.10.2024 20:51
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint- Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Garnacho, Mazraoui, Rashford, Zirkzee.

UNITED İLE 7. RANDEVU

Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi. 1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. 2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu. 2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

MOURINHO VE FRED ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele edecek. 2016-2018 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kazanmıştı. 2018-2023 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası kazanmayı başardı.

AVRUPA'DA 277. MAÇ

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 276 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 57 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde 393 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 139. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 138 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 34 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 194 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 173 gole engel olamadı.

Manchester United, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sudem meliss:
    Manchester United gömecek 12 28 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İngilizlerden yanayım 7 20 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Tüm takımın neredeyse tamamını kurtuluş savaşında şehit veren büyük Fenerbahçe takımına bir Trabzonspor taraftarı olarak cani gönülden başarılar diliyorum.. 15 1 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    kaleyi Livakovicin Livakovicide Allah'ın koruması lazım 7 4 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    İNGİLİZ TAKIMLARINI DEPLASMANDA YENMEK İSTANBUL'DA YENMEKTEN DAHA KOLAY 3 0 Yanıtla
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