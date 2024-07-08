Fenerbahçe, Mourinho\'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

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Takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın kadroda görmek istediği Mason Greenwood için kesenin ağzını açtı.

MOURINHO BİZZAT DEVREDE

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan haberde; sarı lacivertli ekibin Manchester United forması giyen Mason Greenwood'u transfer etmek için hamle yaptığı kaydedildi. Jose Mourinho'nun İngiliz kanat oyuncusu için bizzat devrede olduğu aktarılırken, Lazio'nun da 22 yaşındaki yıldız için istekli olduğu ileri sürüldü.

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz devi Manchester United'ın Greendwood için kapıyı 35 milyon eurodan açtığı, Fenerbahçe'nin ise bu transfer için 30 milyon Euro gözden çıkardığı iddia edildi. Greenwood için Lazio ve Marsilya'nın 20 milyon euronun üzerinde tekliflerle ManU'nun kapısını çaldığı yazılırken, İspanya LaLiga'dan Valencia'nın da 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

GEÇEN SEZON GETAFE'YE KİRALANDI

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren Mason Greenwood, 36 maça çıktı. Greenwood, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performansla yıldızlaştı. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Manchester United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.