Fenerbahçe Medicana 3-0 Galip Geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Medicana 3-0 Galip Geldi

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti.

09.11.2024 20:48
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Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Aslı Kalaç, Stysiak, Vasileva, Vuchkova, Arelya Karasoy (Özlem Güven, Gizem Örge, Drca, Safronova)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Mirtskhulava, Selen Köse, Elif Kapar)

Setler: 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 80 dakika (25, 29, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana 3-0 Galip Geldi - Son Dakika

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