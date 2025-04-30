Fenerbahçe Medicana 3. Çıktı

Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'ni 3'üncü tamamladı

İSTANBUL,( DHA)-

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Seçkin Yener, Çevril Ebru Kaya

FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Ngapeth, Drzyzga, Jendryk, Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin (L), Batuhan Burak Güngör (L)

ARKAS SPOR: Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Gökcen Yüksel, Burakhan Tosun, Oztire, Can Koç, Ulas Onur Topbaşlı, Zenger (L), Cansın Savcı (L)

SETLER: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20

SÜRE: 1 saat 45 dakika

Voleybol Efeler Ligi 3/4 Etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri 25-23, 14-25, 25-20, 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonucun ardından seriyi 2-1'e getiren sarı-lacivertliler, sezonu 3'üncü olarak tamamladı. Arkas Spor ise 4'üncü olarak sezona nokta koydu.