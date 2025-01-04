Fenerbahçe Medicana, Bursa'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Medicana, Bursa'yı 3-1 Yendi

Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

04.01.2025 18:16
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çıldır, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Karyagin, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Ngapeth, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın, Mert Cuci)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Muhammed Ertuğrul, Abreu, Panou, Fatih Uğur ( Umut Özdemir, Erhan Hamarat, Yiğit Yıldız, Gökhan Çatal, Emre Fırat, Süleyman Turna)

Setler: 25-27, 25-17, 25-22, 25-14

Süre: 122 dakika (41, 24, 33, 24)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana, Bursa'yı 3-1 Yendi - Son Dakika

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