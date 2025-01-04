Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çıldır, Uğur Ateş
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Karyagin, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Ngapeth, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın, Mert Cuci)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Muhammed Ertuğrul, Abreu, Panou, Fatih Uğur ( Umut Özdemir, Erhan Hamarat, Yiğit Yıldız, Gökhan Çatal, Emre Fırat, Süleyman Turna)
Setler: 25-27, 25-17, 25-22, 25-14
Süre: 122 dakika (41, 24, 33, 24)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana, Bursa'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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