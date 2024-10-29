Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç ( Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vuchkova, Vasileva)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Kalandadze)
Setler: 25-21, 25-16, 25-18
Süre: 76 dakika (28, 22, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Fenerbahçe Medicana bu sonuçla 6'da 6 yaparken, Galatasaray Daikin ise ilk yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana Derbide Galatasaray'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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