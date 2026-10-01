Fenerbahçe Medicana, ev sahibi olduğu CEV Şampiyonlar Ligi Final Four\'u hedefliyor

Fenerbahçe Medicana'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, her kupada şampiyonluğa oynama hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Artık evimizde düzenlenen, ev sahipliği yaptığımız CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da yer almak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri o" dedi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi için yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor. Takımın başarılı oyuncularından Hande Baladın, sarı-lacivertli kulübü tercih etmesinden kadro yapılanmasına ve hedeflerine dair birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Hande, "Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Milli takım sezonundan sonra tekrar toplandık, çok mutlu ve heyecanlıyız. İlk lig maçımız bu pazar günü oynanacak. İlk maçımıza çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

"Fenerbahçe kararını verdiğim için çok mutluyum"

Uzun yıllar Fenerbahçe'ye rakip olmasının ardından şu anda sarı-lacivertli formayı giymesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine 29 yaşındaki voleybolcu, "15 yıl Eczacıbaşı forması giydikten sonra o dönemde bu kararı alıp ayrılmak benim için zor olmuştu. Bu sene de Fenerbahçe ile ikinci sezonuma giriyorum. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Sarı-lacivertli formayı giymekten heyecan duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Bu güce sahip olduğumu biliyorum"

"Kritik anlarda servis çizgisinde veya hücumda sorumluluk almada, baskının en yüksek olduğu anlarda bu durumun üstesinden nasıl geliyorsun?" sorusuna Hande, şu cevabı verdi:

"Zor bir iş. Ama olabildiğince hem bu zamana kadarki tecrübelerimle hem kendime olan inancımla hem bu zamana kadar yaptığım çalışmayla, disiplinimle bunların üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Bu güce sahip olduğumu biliyorum. O yüzden kendime inanarak devam ediyorum."

Maçlardaki hırslı görüntüsünün aksine günlük yaşantısında sakin bir insan olduğunun altını çizen milli voleybolcu, "Çok fazla zamanımız olmuyor. Genelde zamanımızı burada geçiriyoruz. Sahadaki hırslı görüntümün aksine, saha içi ve saha dışında tamamen farklı karakterler diyebilirim" dedi.

"Lavarini, iletişim gücü yüksek bir koç"

Sarı-lacivertli kulübün yeniden göreve getirdiği Başantrenör Stefano Lavarini ile ilgili ise başarılı voleybolcu, şunları söyledi:

"Kısa bir süre oldu. Antrenmanlarımız oldukça eğlenceli geçiyor. İletişim gücü yüksek bir koç. Kendisiyle daha önce çalışan arkadaşlarımızdan duyduğum kadarıyla rahat bir iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon boyunca takım arkadaşlarımızla, koçla iletişim çok önemli. Bu durumun kolay olabilmesi hepimizi daha rahatlatıyor."

"En büyük hedeflerimizden biri, Şampiyonlar Ligi Final Four'da yer almak"

Hande Baladın, her kupada şampiyonluğa oynama hedefiyle yola çıktıklarını anımsatarak, "Bu sene de aynı hedeflerimiz. Artık evimizde düzenlenen, ev sahipliği yaptığımız CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da yer almak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri o" cümlelerine yer verdi.

"Saha içi ve dışındaki karakterimizle bir sonraki jenerasyonlara örnek olmaya çalışıyoruz"

Kulüp ve milli takımda elde ettikleri başarılarla genç kızların kendisini örnek görmesine yönelik duygularını ise Baladın, şöyle aktardı:

"Genç jenerasyonun bize gelip güzel sözler söylemesi bizi çok mutlu ediyor. Bizi 'rol model' olarak görmeleri gerçekten gurur verici. Yaptığımız iş sahada sadece voleybol oynamak değil artık bir sonraki jenerasyonlara da hem saha içindeki hem saha dışındaki karakterimizle örnek olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da en iyi şekilde yapabiliyoruzdur" şeklinde konuştu.

"Kariyer yolcuğunda farkındalıklar önemli oluyor"

Kariyerinde her geçen gün yeni bir şeyler öğrendiğini vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Bu uzun bir yolculuk. Profesyonel bir sporcu yıllar boyunca her an, her maçtan sonra bu hayatı sürdürürken farkına varıyor. Her gün yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Bunları fark ederek, bunları çalışarak devam etmeye çalışıyorum. Bir dönüm noktası olarak belirli spesifik bir şey söyleyemeyebilirim ama kariyer yolculuğunda bu farkındalıklar önemli oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.