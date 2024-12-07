Fenerbahçe Medicana Kuzeyboru'yu 3-0 Geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Medicana Kuzeyboru'yu 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana Kuzeyboru\'yu 3-0 Geçti

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.

07.12.2024 16:49
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova ( Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)

Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Setler: 25-17, 25-10, 25-15

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana Kuzeyboru'yu 3-0 Geçti - Son Dakika

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