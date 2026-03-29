Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'u 3-0 Mahcup Etti
Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'u 3-0 Mahcup Etti

29.03.2026 20:18
Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'u lig play-off maçında 3-0 yenerek avantaj sağladı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Zerenspor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva,

Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Kübra Akman, Gatina)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın,

Eda Erdem Dündar (Gülce Güçtekin, Gizem Örge, Milenkovic, Ana Cristina)

Setler: 17-25, 22-25, 19-25

Süre: 85 dakika (24, 32, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Medicana, Vargas ve Eda Erdem'in etkili oyunuyla 7-4 öne geçti. Başkent ekibi, Lazareva ve Uzelac ile rakibine karşılık vererek skoru eşitledi: 11-11. Defans hatalarıyla Fenerbahçe'nin 15-12 öne geçmesi sonrası Zerenspor mola aldı. Mola dönüşü bloktaki etkinliğini arttırarak üst üste üç sayı alan başkent temsilcisi, durumu 15-15 yaptı. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Medicana, rakibine fazla sayı şansı tanımadı ve seti 25-17 üstün bitirdi.

Etkili performansını ikinci sete de taşıyan Fenerbahçe Medicana, 13-7 öne geçti. Lazareva'nın etkili mücadelesiyle toparlanarak sayı bulan Zerenspor, farkı 3 sayıya (12-15) indirdi. Rakibinin yaptığı hataları iyi değerlendiren başkent ekibi, farkı 1 sayıya (21-22) düşürdü. Mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-22 aldı.

Üçüncü setin ilk bölümünde Vargas ile etkili olan Fenerbahçe Medicana, 10-4 öne geçti. Başkent ekibi Gatina ile bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, üstün oyununu devam ettiren sarı-lacivertli takım bu seti de 25-19 alarak müsabakayı 3-0 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride ikinci maç, 2 Nisan Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:37:01.
