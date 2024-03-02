Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol\'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.

02.03.2024 17:30  Güncelleme: 17:33
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 10, Duygu Sözen, Natasha Howard 20, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Collier 23, Kayla McBride 24, Ayşe Yılmaz, Kitija Laksa 15

Başantrenör: Valerie Garnier

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 13, Aaryn Wiley 15, Fatmanur Karakaş, Derica Hamby 32, Merve Arı, Ayşegül Aladağ, Damla Gezgin 11, Nazlı Gökdemir, Joyner Holmes 16

Başantrenör: Emre Özsarı

1. Periyot: 31-29 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 52-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 74-61 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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