ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 10, Duygu Sözen, Natasha Howard 20, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Collier 23, Kayla McBride 24, Ayşe Yılmaz, Kitija Laksa 15
Başantrenör: Valerie Garnier
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 13, Aaryn Wiley 15, Fatmanur Karakaş, Derica Hamby 32, Merve Arı, Ayşegül Aladağ, Damla Gezgin 11, Nazlı Gökdemir, Joyner Holmes 16
Başantrenör: Emre Özsarı
1. Periyot: 31-29 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 52-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 74-61 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
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Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İki takım da puanları paylaştı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Hakemlerin Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal ve Mehmet Dura olduğu maçta sarı kartlar da çıktı.
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