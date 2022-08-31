Mergim Berisha Almanya yolcusu! Fenerbahçe, Augsburg ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz." denildi. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

"İLK MAÇIMI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Augsburg'a kiralanan Alman yıldız, transfer hakkındaki duygularını dile getirdi. Berisha "Augsburg'a transfer olduğum için çok mutluyum. Bundesliga'da oynamak her zaman hayalimdi. Augsburg'da koşullar ideal ve U21'de oynadığım zamanlardan, çok arkadaşım var. Bu yüzden, buraya alışmak için uzun zamana ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. İlk maçımı dört gözle bekliyorum" dedi.

BİR TÜRLÜ İSTENİLENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin, Avusturya takımı Salzburg'dan 10 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Mergim Berisha, 2 sezon giydiği sarı-lacivertli forma ile kendisinden beklenen performansın çok uzağında kalmıştı. Berisha, Fenerbahçe'de oynadığı toplam 32 maçta, 8 gol ve 2 asistlik katkı verebildi.