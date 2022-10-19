Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok - Son Dakika
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Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok

19.10.2022 17:03

Fenerbahçe, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın sarı-lacivertli kulübün kongre üyesi olduğu yönündeki iddialara yayımladığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır." ifadeleri kullanıldı.

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe'de kongre üyesi olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp bu iddiayı yayınladığı sert açıklamayla yalanladı.

"GERÇEK KİMLİK TAŞIMAYAN SOSYAL MEDYA HESAPLARI"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden gündemin devamında, bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik.

"KULÜBÜMÜZ BÜNYESİNDE HERHANGİ BİR GÖREVİ OLMAMIŞTIR"

Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Sn. Murat Ilgaz ile Kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Sn. Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır.

"BU UCUZ YAKLAŞIMA KARŞI DURUN"

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok - Son Dakika


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