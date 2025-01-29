Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazır

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland maçı için antrenmanını tamamladı ve Danimarka'ya gidecek.

29.01.2025 21:47
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- Fenerbahçe, Midtjylland maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman öncesi Mourinho, Youssef En-Nesyri ile özel olarak görüştü. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Midtjylland maçının taktiği üzerinde duruldu.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Kapacak, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca, bir takım testlerden geçeceği için çalışmasını salonda yaptı. Diego Carlos ise idmanın tamamında yer aldı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler gün içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Danimarka'ya hareket edecek.

Kaynak: İHA

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