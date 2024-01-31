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Fenerbahçe: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya kiralandı - Son Dakika
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Fenerbahçe: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya kiralandı

Fenerbahçe: Miguel Crespo, Rayo Vallecano\'ya kiralandı

Fenerbahçe: "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

31.01.2024 13:05
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Fenerbahçe: "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya kiralandı - Son Dakika
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