Fenerbahçe, Milan Skriniar ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

FENERBAHÇE Kulübü, Slovak stoper Milan Skriniar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten, "Ailemize hoş geldin Milan Skriniar' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."
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