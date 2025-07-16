Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun süredir transfer girişimleri devam eden Milan Skriniar transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin transferin tamamlanması için oyuncunun kulübü PSG ile ödeme planlarını görüştüğü belirtildi. Transferin kısa zaman dilimi içerisinde resmen sonuçlanması bekleniyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, gösterdiği başarılı performansla taraftarının sevgisini kazanmayı başarmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti - Son Dakika
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