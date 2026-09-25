Fenerbahçe, milli arada Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026'da hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, milli arada Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026'da hazırlık maçı yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda yapılacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi.
Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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