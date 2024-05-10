Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, koordinasyon hareketleriyle başlayıp, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.