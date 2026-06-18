Fenerbahçe, Muriqi'yi İstanbul'a Getiriyor

FENERBAHÇE anlaşmaya vardığı Kosovalı milli futbolcu Vedat Muriqi'in, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Terminali'ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."