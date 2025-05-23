Fenerbahçe Napoli\'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve oyuncunun bonservisini aldıktan sonra satmaya karar veren Fenerbahçe, Faslı yıldızın yerini daha iyi bir isimle doldurmak istiyor. Bu bağlamda hareket eden sarı lacivertlilerin bu bölgeye düşündüğü ilk isim Napoli'den Frank Anguissa.

İLK TEMAS KURULDU

İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha için sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Yapılan bu görüşmede Fenerbahçe'nin planları ve Anguissa'ya vermek istedikleri rol konuşuldu.

İkinci görüşme haziran ayında gerçekleştirilecek ve transferin durumu netlik kazanacak. Olumlu yanıt alınması durumunda Napoli ile pazarlıklar başlayacak. Fenerbahçe, Anguissa için kesenin ağzını açacak.

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 36 maça çıkan Anguissa, 2 bin 896 dakika sahada kalırken, 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.