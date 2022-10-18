MKE Ankaragücü'nü yenerek maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'nin maçını Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.
Pozisyona ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor." dedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, puanını 20'ye yükseltirken maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.
Son Dakika › Spor › Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim - Son Dakika