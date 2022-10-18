Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim

18.10.2022 00:03
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim

Fenerbahçe'nin 3-0 galip geldiği MKE Ankaragücü karşılaşmasından sonra ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirdi. Başkent temsilcisinin skor 2-0 olduğu esnada bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi hakkında konuşan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nü yenerek maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'nin maçını Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.

"TUHAF BİR ÇİZGİ ÇEKİLİYOR"

Pozisyona ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor." dedi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntüye inanamadı: Hayatımda böylesini görmedim

FENERBAHÇE PUANINI 20 YAPTI

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, puanını 20'ye yükseltirken maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.

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MKE Ankaragücü, Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim - Son Dakika


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