Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız - Son Dakika
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Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız

03.02.2023 17:03

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçına aldığı kararlarla damga vuran Ali Palabıyık büyük tepki çekti. Maçtan dönen bir Fenerbahçe taraftarı, uçakta karşılaşmanın yan hakemi Abdullah Bora Özkara'yı gördü. Özkara'ya seslenen seslenen taraftar, "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın" diyerek tepkisini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen karşılaşmada, hakem hataları maçın önüne geçti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

UÇAKTA DENK GELDİLER

Fenerbahçe cephesi karşılaşmanın hakemlerine sert tepki gösterirken, iptal edilen gol ve verilmeyen penaltılar nedeniyle puan kaybı yaşandığını savundu. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını tribünden takip eden sarı-lacivertli bir taraftar, dönüşte karşılaşmanın yan hakemi ile uçakta karşı karşıya geldi. Maçta Fenerbahçe'nin Enner Valencia ile bulduğu beraberlik golünde ofsayt bayrağı kaldıran hakem Abdullah Bora Özkara ile karşılaşan taraftar tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından olaylı maçın hakemine uçakta tehditler! sizi sokağa çıkartmayız

"CANIMIZI SIKMAYIN SİZİ SOKAĞA ÇIKARTMAYIZ"

Maçtaki verilen kararlara tepki gösteren taraftar, hakem Özkara'ya "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın. Ota b.ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın... Cebimden bir ton para verdim, ama senin 2 tane b.ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerde taraftarların tepkileri karşısında Özkara'nın sessiz kalması dikkat çekti.

YORUMLAR (5)
  • Ahmet Kçk: Basladiniz hakem demeye bir tane futbolcunuz var emre mor 90 dan sonra oyuna aliyorsunuz teknik drektor neden almamis yenmesi gereken macta rossi denilen bir futbocu var adamin gucu yok ondan kotumu emre mor arda guler tek forvet kingide kenari cek valencia kalsin satraforda hakemlerein sucun yok kusara bakmayin Cevap Yaz 11 34 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kçk: Dun fenerbahce macini izledim mucadele vardi ama cok buyuk pozisyon goremedim cik adam gibi oyna gol at pozisyon yok dogru duzgun hangi galibiyeti hak ettiniz anlamadim teknik direktorun hatalarini hakemlerden bekliyorsunuz emre mor 90 dakikadan sonra oyuna giriyor fenerbahcede adam eksilten tek futbocu onuda 90 dan sonra oyuna aliyor hakemlerin sucun yok kisira bakmayin takiminizin dogru duzgun pozisyonu yok Cevap Yaz 15 26 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Ayni hakemlerle Antalya,Umraniye maclarını haksız gollerle aldığınızda sesiniz çıkmıyordu değilmi şikeci,tarla sürücüler sizi. Cevap Yaz 44 41 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız - Son Dakika
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