Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın sarı-lacivertli tribünlere yaptığı hareket olay oldu.

BELHANDA'DA "4" İŞARETİ

Mücadelede 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü varken, eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda korner kullandığı sırada sarı-kırmızılı kulübün yıldızlarına gönderme yaparak, tribünlere "4" işareti yaptı. Bu hareket sonrası Fenerbahçe taraftarı, Belhanda'ya yoğun tepkide bulundu.

FENERBAHÇE TARAFTARI: 4 İSTEDİ, 4 ATTIK

Karşılaşmanın 83. dakikasında Alioski'nin Fenerbahçe'nin 4. golünü atmasından sonra ise sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Belhanda'ya yönelik paylaşımlarda bulundu. Fenerbahçe taraftarı yaptığı paylaşımlarda, "4 istedi, 4 attık" ifadelerini kullandı.