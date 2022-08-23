Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler

23.08.2022 00:12

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda, skor 3-1 iken sarı-lacivertli tribünlere eliyle Galatasaray'ın yıldızlarına gönderme yaparak "4" işareti yaptı. Oldukça sinirlenen taraftarlar, Faslı futbolcuya tepki gösterdi. 83. dakikada Alioski'nin attığı golle Fenerbahçe'nin skoru 4-2'ye getirmesinden sonra ise sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Belhanda'ya yönelik "4 istedi, 4 attık" paylaşımları yaptı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın sarı-lacivertli tribünlere yaptığı hareket olay oldu.

BELHANDA'DA "4" İŞARETİ

Mücadelede 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü varken, eski Galatasaraylı futbolcu Belhanda korner kullandığı sırada sarı-kırmızılı kulübün yıldızlarına gönderme yaparak, tribünlere "4" işareti yaptı. Bu hareket sonrası Fenerbahçe taraftarı, Belhanda'ya yoğun tepkide bulundu.

FENERBAHÇE TARAFTARI: 4 İSTEDİ, 4 ATTIK

Karşılaşmanın 83. dakikasında Alioski'nin Fenerbahçe'nin 4. golünü atmasından sonra ise sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Belhanda'ya yönelik paylaşımlarda bulundu. Fenerbahçe taraftarı yaptığı paylaşımlarda, "4 istedi, 4 attık" ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler - Son Dakika
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