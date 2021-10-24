Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak

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Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor maçı sonrası yaptığı hareketlerden dolayı 3 maç ceza ve 1 maç ceza alan Altay Bayındır da kadroda yok. Bu akşam Altay'ın yerine kaleyi Berke koruyacak.

İLK KEZ GİYECEK

2018-19'da Altınordu'dan transfer edilen Berke Özer, Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Berke Özer için bu maç çok kritik.

ALTAY DÜŞÜŞTE

Son haftalarda performansı düşüşte olan Altay Bayındır'ın performansı sorguluyor. Berke, bu maçta göstereceği performansla formaya sıkıca tutunabilir.