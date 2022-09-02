Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da

02.09.2022 15:52
Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.

İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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