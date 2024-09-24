Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Maçı

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakada Mathieu Vernice dördüncü hakem, Bastien Dechepy VAR ve Romain Lissorgue AVAR görevini üstlenecek.