Fenerbahçe\'nin Avrupa Ligi\'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, tek yenilgisini Dinamo Zagreb karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, son 2 haftasına girilen UEFA Avrupa Ligi'nde 12. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, 22 Ocak Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak karşılaşmada üçüncü sıradaki Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadeleye bir hafta kala Euro Club Index, Avrupa Ligi için şampiyonluk tahminini açıkladı.

SARI-LACİVERTLİLERİN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YÜZDE 2.1

Buna göre Aston Villa, yüzde 37.8 ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına en yüksek şans verilen takım oldu. Fenerbahçe ise sıralamada 12. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi olmasına verilen olasılık yüzde 2.1 oldu.