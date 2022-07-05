Fenerbahçe 'nin Avusturya kampında değişiklik yapıldı. Sarı-lacivertliler, Mol Fehervar maçının ardından İstanbul 'a dönecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'nin kamp programında değişiklik yapıldı. 1-7 Temmuz olarak belirlenen Sarı-lacivertlilerin kampı 2 gün geriye çekildi. Kampın ikinci gününde 2 Temmuz'da Partizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçı bugüne alındı. Sarı-lacivertliler, bugün TSİ 19.30'da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz'daki Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek..

Fenerbahçe kafilesi, mücadelenin ardından hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Sakarya'da Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

- Lacivertliler