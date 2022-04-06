Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak

06.04.2022 22:50

Ukrayna işgali sonrası Euroleague'den men edilen Rus takımları, yeni bir lig kurmaya hazırlanıyor. CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, "Rus kulüpleri gelecek sene EuroLeague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'den en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Ruslar, Fenerbahçe'nin kapısını çarpıcı bir teklifle çaldı. Ukrayna işgali sonrası Euroleague'den men edilen Rus takımları, yeni bir lig kurmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin konuşan CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, Fenerbahçe'ye teklif götürdüklerini açıkladı.

Ruslar servet değerinde teklifle kapıyı çaldı! Fenerbahçe, lig değiştiriyor
Andrey Vatutin

"FENERBAHÇE'YE TEKLİF GÖTÜRDÜK"

Akşam'ın Sırp basınından aktardığı habere göre, CSKA Başkanı Andrey Vatutin yaptığı açıklamada, "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'den en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

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Euroleague, Fenerbahçe, Ukrayna, Rus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak - Son Dakika


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