Fenerbahçe'nin Borcu 27 Milyar Lira
Fenerbahçe'nin Borcu 27 Milyar Lira

18.04.2026 12:31
Fenerbahçe Kulübü, toplam borcunun 27 milyar 293 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu. Vodina, Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemini kapsadığını söyledi. Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti. Vodina, Sarı-lacivertli kulübün borç ve yükümlülüğünün 26 milyar 202 milyon lira, öz kaynaklar birikmiş zararın 1 milyar 91 milyon lira olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

12:14
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:36
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için “Yere yatın“ diye bağırmış
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için "Yere yatın" diye bağırmış
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
