Üye Girişi
Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın - Son Dakika

Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın

27.12.2021 16:03

Usta yorumcular Önder Özen ve Metin Tekin, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili çarpıcı analizler ortaya attı. İki yorumcu da Ali Koç yönetimine sert eleştiriler yaptı. Özen masaya vurarak, "Karagümrük, Malatya gibi maçlar mücadeleyle değil, akılla kazanılır. Kaliteyle kazanılır. Ruh, mücadele demeyin. 11'e 9 oynandı. İnsanları kandırmayın" ifadelerini kullandı. Metin Tekin ise Fenerbahçe'nin futbol aklıyla ilgili çok sert eleştiriler yöneltti.

Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti ancak futbolcular taraftarın hedefi olmaktan kurtulamadı. Başkan Ali Koç için istifa çağrısı yinelendi, bu kez futbolcular da tepkiden nasibini aldı. NTV yorumcuları Önder Özen ve Metin Tekin, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

"SAVAŞARAK KAZANILMAZ"

Önder Özen, "Karagümrük maçı 11'e 9 oynandı. Bu maçlar savaşarak, ter dökerek alınmaz. Koşarak savaş olmaz. Pereira her hafta ruh dedi, olmaz. 11'e 9 oynandı maç! Kalite gerekir, futbol aklı gerekir. En sonunda tepki futbolculara döner. Döndü de. Mücadele, ruh diyerek insanları kandırmayın, yapmayın bunu" ifadelerini kullandı.

"HOCAYI KİM SEÇECEK"

Metin Tekin, Pereira'nın gelmesi ve yeni hoca tercihi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Tekin, "Pereira niye seçildi, kimse anlayamadı onu. 17. haftada gönderildi. Teknik direktörü kim, neye göre seçecek? Menajerler, birilerini önerir. Jüri olacak yönetimler yok. Yönetim, başkan futbolu bilmek zorunda değildir. Bileni bulmak zorundalardır. O yüzden CEO'lar vardır. Yetkin futbol akılları olur.

Şu teknik adamı seçtik, şundan dolayı diye açıklama yapabilecekler mi? Öyle yetkinlikte biri olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Metin Tekin, Önder Özen, Fenerbahçe, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın - Son Dakika Spor


Tuzla'da tüyleri diken diken anlar! Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı Tuzla'da tüyleri diken diken anlar! Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı         
16:00
Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu! Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu!         
15:58
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı büyük tepki toplamıştı! Yetkililer harekete geçti Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı büyük tepki toplamıştı! Yetkililer harekete geçti         
12:07
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
16:03 Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın
15:51 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
15:46 Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem
15:45 ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var
15:41 Yılbaşını evinizde mi kutlayacaksınız? İşte size yılbaşı sofrası için minik tüyolar
15:30 Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak
15:23 Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:45 Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 16:13:34. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement