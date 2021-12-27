Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın

Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti ancak futbolcular taraftarın hedefi olmaktan kurtulamadı. Başkan Ali Koç için istifa çağrısı yinelendi, bu kez futbolcular da tepkiden nasibini aldı. NTV yorumcuları Önder Özen ve Metin Tekin, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

"SAVAŞARAK KAZANILMAZ"

Önder Özen, "Karagümrük maçı 11'e 9 oynandı. Bu maçlar savaşarak, ter dökerek alınmaz. Koşarak savaş olmaz. Pereira her hafta ruh dedi, olmaz. 11'e 9 oynandı maç! Kalite gerekir, futbol aklı gerekir. En sonunda tepki futbolculara döner. Döndü de. Mücadele, ruh diyerek insanları kandırmayın, yapmayın bunu" ifadelerini kullandı.

"HOCAYI KİM SEÇECEK"

Metin Tekin, Pereira'nın gelmesi ve yeni hoca tercihi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Tekin, "Pereira niye seçildi, kimse anlayamadı onu. 17. haftada gönderildi. Teknik direktörü kim, neye göre seçecek? Menajerler, birilerini önerir. Jüri olacak yönetimler yok. Yönetim, başkan futbolu bilmek zorunda değildir. Bileni bulmak zorundalardır. O yüzden CEO'lar vardır. Yetkin futbol akılları olur.

Şu teknik adamı seçtik, şundan dolayı diye açıklama yapabilecekler mi? Öyle yetkinlikte biri olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.