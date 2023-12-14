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Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'ten 1 gol, 1 asistlik katkı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'ten 1 gol, 1 asistlik katkı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Spartak Trnava mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Tadic, maçta 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe\'nin Dusan Tadic\'ten 1 gol, 1 asistlik katkı
14.12.2023 - 23:00,  Güncelleme: 23:02
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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Spartak Trnava mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, ilk golün asistini yaparken, 2. golü de penaltıdan kaydeden isim oldu. Süper Lig'de 7 golü bulunan başarılı futbolcu, Avrupa Konferans Ligi'nde de 5. golüne imza attı.

Mücadeleye 11'de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'ten 1 gol, 1 asistlik katkı - Son Dakika
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