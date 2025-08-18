Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda - Son Dakika
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

18.08.2025 07:51
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fenerbahçe taraftarlarının "Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla anılan Şen, şimdilik konuşamıyor ve kimseyi tanımıyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in sağlık durumu endişe veriyor. Eski başkan, Bodrum'da bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

"KONUŞAMIYOR, KİMSEYİ TANIMIYOR"

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını yazdı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Ali Şen veya tam adıyla Ali Haydar Şen 1939 yılında Yugoslavya Krallığı'nın Prizren şehrinde doğan (bugünkü Kosova) Türk iş adamı ve Fenerbahçe eski başkanıdır. Daha çok Ali Şen ismiyle bilinmektedir.

Şu sıralar Bodrum'un Yalıkavak beldesinde yaşamaktadır. 1997'nin sonlarında, bir daha Fenerbahçe'nin başkanı olmayacağını açıklamıştır. Kulübün başına Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiştir.

Ali Şen, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (RUYİAD) kurucu üyelerinden olup, aynı derneğin 1993-1995 yılları arasında başkanlığını yapmıştır.

