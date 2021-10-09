Fenerbahçe, 11 Eylül 2020'de 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL borcunu 2021 Ekim'ine ertelendiğini açıklamıştı.
Fenerbahçe'den borç hakkında şu açıklama yapışmıştı:
"Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.
Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Borcun ertelendiği tarih geldi çattı. Fenerbahçe'den bu borcun ödenip ödenmediğine dair bir açıklama paylaşılmadı. Borç için yeni bir erteleme istenip istenmeyeceği de merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı - Son Dakika Spor