Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Babaeskispor'a ikinci başkan oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Kırklareli'nde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele elen Babaeskispor'un ikinci başkanı oldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow'un kardeşi Amadou Sow, kulübün başkanlığına getirildi.

Amadou Sow, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'yı makamında ziyaret etti.

Babaeskispor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadar Akçan, burada yaptığı açıklamada, Sow kardeşlerle anlaştıklarını, Amadou Sow'u başkan, Moussa Sow'u da ikinci başkan yaptıklarını söyledi.

Akçan, Moussa Sow'un yakın bir zamanda ilçeye gelerek takımı çalıştıracağını kaydetti.

Belediye Başkanı Hacı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Babaeski halkı olarak çok heyecanlandıklarını kaydetti.

Takımın teknik heyeti ile tanışıp ilk antrenmanını da izleyen Amadou Sow, gazetecilere, Babaeskispor'u ligde şampiyon yapmak istediklerini söyledi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi Babaeskispor'u profesyonel liglerde görmek istediklerini belirten Sow, "Çok farklı sürpriz projelerimiz ve gerekli olduğu yerlerde de sürpriz transfer düşüncelerimiz var." diye konuştu.