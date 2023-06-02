Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Napoli'de yılın savunmacısı seçildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Napoli'de yılın savunmacısı seçildi

02.06.2023 17:13

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalya Seria A'da yılın savunmacısı seçildi. Performansıyla tüm Avrupa devlerini peşine takan Güney Koreli futbolcu, sezon sonunda takımından ayrılacak.

Sezon başından Süper Lig devi Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae yılın en iyi savunmacısı oldu.

YILIN SAVUNMACISI OLDU

İtalya Seria A'da 33 yıl sonra tekrardan şampiyon olan Napoli'de gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerini peşine takan 26 yaşındaki Güney Kore'li Kim Min-Jae Seria A'da yılın savunmacısı ödülünü kazandı.

TAKIMDAN AYRILACAK

Takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Kim Min-Jae'nin sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Napoli'nin tarihi zaferinde kilit rollerden birisi olan Kim Min-Jae bu sezon 45 maçta görev aldı. Oynadığı maçlarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Napoli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Napoli'de yılın savunmacısı seçildi - Son Dakika
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