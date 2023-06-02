Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Napoli'de yılın savunmacısı seçildi

Sezon başından Süper Lig devi Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae yılın en iyi savunmacısı oldu.
İtalya Seria A'da 33 yıl sonra tekrardan şampiyon olan Napoli'de gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerini peşine takan 26 yaşındaki Güney Kore'li Kim Min-Jae Seria A'da yılın savunmacısı ödülünü kazandı.
Takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Kim Min-Jae'nin sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Napoli'nin tarihi zaferinde kilit rollerden birisi olan Kim Min-Jae bu sezon 45 maçta görev aldı. Oynadığı maçlarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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