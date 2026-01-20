Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik

Fenerbahçe\'nin eski yıldızından Mourinho\'ya olay sözler: Karakteri eksik
20.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique, sarı-lacivertli günlerine dair açıklamalar yaptı. Jose Mourinho'nun kendisiyle görüşmek istemediğini açıklayan Brezilyalı isim, ''Bana karşı sözünün eri olmayan bir adamdı, sözünü tutmadı. Çok sayıda şampiyonluk kazanan bir teknik direktör, bunu kimse inkâr edemez. Benim için söyleyebileceğim şey, bana karşı karakter eksikliği vardı. Hayatta karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir, özellikle benim için.'' dedi.

2022-2023 sezonunda Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Lincoln Henrique, sarı-lacivertli günlerine dair açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan Brezilyalı oyuncu, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti.

'MOURINHO BENİMLE KONUŞMADI'

Mourinho ile sezon başı kampında görüşmek istediğini ancak deneyimli teknik adamın kendisini reddettiğini ifade eden Lincoln Henrique, 'Jose Mourinho beni şaşırttı. Hull City'ye gitmeden önce onunla konuştum ve beni Portekiz'de yapılacak olan sezon öncesi kampında görmek istediğini söyledi. Hull City'de sezonu bitirdim ve Portekiz'deki ön sezon hazırlıklarına çağrılmayı bekledim. Mourinho ile konuşmak için tercümanı aradım ancak benimle konuşmak istemedi.' dedi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik

'ZAJC İLE ANTRENMAN YAPMAMI İSTEDİ'

Sözlerine devam eden Brezilyalı oyuncu, 'Söylemek istediğim her şeyi sportif direktöre söylemem gerektiğini söyledi. Takım Portekiz'deydi ve ben de Portekiz'deki evimdeydim, ama yine de beni İstanbul'a geri gönderip Miha Zajc ile ayrı antrenman yapmamı istedi.' ifadelerini kullandı.

'KARAKTER EKSİKLİĞİ VARDI'

Mourinho'nun karakter yapısını eleştiren Henrique, 'Bana karşı sözünün eri olmayan bir adamdı, sözünü tutmadı. Çok sayıda şampiyonluk kazanan bir teknik direktör, bunu kimse inkâr edemez. Benim için söyleyebileceğim şey, bana karşı karakter eksikliği vardı. Hayatta karakter, şampiyonluklardan daha önemlidir, özellikle benim için.' sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik

'SAMANDIRA'DA ÇOK BÜYÜK BİR EGO VARDI"

İsmail Kartal ve Jose Mourinho'nun döneminde camia içerisinde büyük bir ego sorununun olduğunu dile getiren Lincoln Henrique, 'İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile pek iletişimim olmadı. Jorge Jesus ayrıldıktan sonra bence Samandıra'da çok büyük bir ego vardı. Hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho kendi güvendikleri oyuncuları getirmek istediler ve sonunda Jorge Jesus döneminden hiçbir oyuncuyu tutmadılar. Beni, Willian Arao'yu, Joao Pedro'yu, Luan Peres'i istemediler.' yorumunu yaptı.

Lincoln Henrique, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi
Louvre’da 88 milyon Euro’luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:46:30. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.