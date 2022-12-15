Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor

15.12.2022 15:18

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, beraberlik yaşadığı Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile 2023 yılında evlenmeye karar verdi.

Ferdi Kadıoğlu mutlu bir birliktelik yaşadığı Sera Vrij ile dünya evine giriyor. Ünlü ikili 2023 yılında evlilik kararı aldı. Ferdi Kadıoğlu böylece hayatının en önemli imzalarından birini atmış olacak.

ALİ KOÇ ŞAKA YAPMIŞTI

Sera Vrij'le özel hayatında oldukça mutlu olan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişiminde Hollandalı güzelin de etkisinin büyük olduğu belirtiliyor. Yeni sözleşme töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önünden geçen genç kıza 'Sen kimsin?' demişti. Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij, 'Ferdi' cevabını verince Ali Koç 'Girlfriend?' diye sormuştu. Evet yanıtını alan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'na dönerek 'Aferin Ferdi' ifadelerini kullanmıştı.

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SERA VRIJ KİMDİR? NE İŞ YAPIYOR?

Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi olduğu öğrenilen Sera Vrij'in Hollanda'da dünyaya geldiği öğrenildi. Hem okul hem de iş ile ilgilenen Hollandalı güzel Sera Vrij'in Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi'nde öğrenim hayatına devam ettiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra güzellik sektöründe çalışan Sera Vrij'in Hollanda'da güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi olduğu ortaya çıktı.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor - Son Dakika


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