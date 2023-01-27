Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devinin listesinde! Tutmak zor olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devinin listesinde! Tutmak zor olacak

27.01.2023 16:26

Paris Saint-Germain transfer listesine Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i aldı. Fransız basınında yer alan haberde PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un Güler'i yakın markaja aldığı ancak Ali Koç'un yıldız futbolcuyu göndermeyi istemediği belirtildi.

Messi, Mbappe ve Neymar gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda bulunan Paris Saint-Germain, Fenerbahçeli Arda Güler için harekete geçti.

ARDA GÜLER, PSG'NİN RADARINDA

Foot Mercato, Paris Saint-Germain'in transfer planlarına dair kaleme aldığı yazıda Arda Güler'e de yer verdi. Haberde Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, PSG'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterildi.

Ali Koç hiç istemiyor ama tutmak çok zor olacak! Dünya devi, Arda Güler için harekete geçti

ALİ KOÇ GÖNDERMEYİ İSTEMİYOR

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Luis Campos'un Arda Güler'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'i göndermeyi hiç istemediği de vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı bu sezon 15 maçta süre alırken, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devinin listesinde! Tutmak zor olacak - Son Dakika


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