Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devinin listesinde! Tutmak zor olacak

Messi, Mbappe ve Neymar gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda bulunan Paris Saint-Germain, Fenerbahçeli Arda Güler için harekete geçti.

ARDA GÜLER, PSG'NİN RADARINDA

Foot Mercato, Paris Saint-Germain'in transfer planlarına dair kaleme aldığı yazıda Arda Güler'e de yer verdi. Haberde Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, PSG'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterildi.

ALİ KOÇ GÖNDERMEYİ İSTEMİYOR

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Luis Campos'un Arda Güler'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'i göndermeyi hiç istemediği de vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı bu sezon 15 maçta süre alırken, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.