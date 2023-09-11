Fenerbahçe'nin göndermek istediği Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti

Yapacağı 6 numara transferinin önünü açmak isteyen Fenerbahçe, yabancı sayısını 13'e düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Miguel Crespo'yu kiralamayı planlarken Portekizli yıldız, kendisine talip olan Pendikspor'u reddetti.

ÖNCE SÖZLEŞME SONRA KİRALIK

Geçen sezon oynanırken Atletico Madrid gibi dünya devlerinin listesinde olan Miguel Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti. Sarı-lacivertliler, Crespo ile önce sözleşme yenilemek ardından ise kiralamak istiyor.

ANLAŞMA YAKIN

Crespo'dan bonservis geliri hedefleyen Fenerbahçe, Portekizli ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuca bağlanması bekleniyor.