Fenerbahçe'nin göndermek istediği Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti - Son Dakika

Fenerbahçe'nin göndermek istediği Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti

Son Güncelleme: 11.09.2023 11:22

Geçen sezon içinde Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'ya Pendikspor talip oldu. Bir dönem dünya devlerinin radarında olan Portekizli futbolcu, Süper Lig'in yeni ekibinden gelen teklifi düşünmeden reddetti. Sarı-lacivertli kulüp, önce sözleşme yenileyip ardından kiralamak istediği futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Yapacağı 6 numara transferinin önünü açmak isteyen Fenerbahçe, yabancı sayısını 13'e düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Miguel Crespo'yu kiralamayı planlarken Portekizli yıldız, kendisine talip olan Pendikspor'u reddetti.

ÖNCE SÖZLEŞME SONRA KİRALIK

Geçen sezon oynanırken Atletico Madrid gibi dünya devlerinin listesinde olan Miguel Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti. Sarı-lacivertliler, Crespo ile önce sözleşme yenilemek ardından ise kiralamak istiyor.

ANLAŞMA YAKIN

Crespo'dan bonservis geliri hedefleyen Fenerbahçe, Portekizli ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuca bağlanması bekleniyor.

Miguel Crespo, Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin göndermek istediği Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin göndermek istediği Crespo, Pendikspor'un teklifini düşünmeden reddetti - Son Dakika
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