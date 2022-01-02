Üye Girişi
Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı

02.01.2022 23:48

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi. Kanada, Hollanda ve Türkiye'yi seçme hakkı bulunan 22 yaşındaki futbolcu, tercihini A Milli Takımı'mızdan yana kullandı. Genç futbolcu, kararını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bildirdi.

Kanada, Hollanda ve Türkiye milli takımlarında görev yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, tercihini yaptı.

KARARI KUNTZ'A BİLDİRDİ

TRT Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takımı'mızın formasını giyecek. 22 yaşındaki futbolcunun son kararını Stefan Kuntz'a bildirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE NET YANIT VERMEMİŞTİ

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi Kadıoğlu, Şenol Güneş döneminde yapılan öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

YORUMLAR
500

A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu, Stefan Kuntz, Fenerbahçe, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika Spor


Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" röportajı soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" röportajı soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
00:23
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58

Son Dakika Haberleri
23:34 Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi
23:34 Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları tek tek anlattı
23:33 Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bile bakmadılar
23:32 Meteoroloji gün verip uyardı! 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
23:30 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak
23:29 İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Yakınları sinir krizi geçirdi
23:26 Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti
23:24 Çin, yeni yılın ilk gününde Mars gezegeninin görüntülerini paylaştı
23:23 Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
23:22 Sahnedeki görüntüleri olay olmuştu! Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 00:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement