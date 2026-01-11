Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama - Son Dakika
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe\'nin gündemindeki Nkunku\'dan geleceğiyle ilgili açıklama
11.01.2026 20:37
Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Christopher Nkunku, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Milan'da kalmak istediğini açıklayan golcü oyuncu, ''Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret. Ben Milan'da kalmak istiyorum.'' sözlerini sarf etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Milan'ın golcü oyuncusu Christopher Nkunku, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''MILAN'DA KALMAK İSTİYORUM''

Serie A'da oynanan Fiorentina maçının ardından açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Fransız oyuncu, "Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret. Ben Milan'da kalmak istiyorum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Burada yapacağım şok şey olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

SON 5 MAÇTA FORMUNUN ZİRVESİNDE

Milan'da son haftaların en formda isimlerinden biri olan Nkunku, takımıyla çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan deneyimli isim, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama - Son Dakika
