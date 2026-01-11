Fenerbahçe\'nin gündemindeki Nkunku\'dan geleceğiyle ilgili açıklama

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Milan'ın golcü oyuncusu Christopher Nkunku, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Serie A'da oynanan Fiorentina maçının ardından açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Fransız oyuncu, "Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret. Ben Milan'da kalmak istiyorum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Burada yapacağım şok şey olduğunu düşünüyorum.'' dedi.
Milan'da son haftaların en formda isimlerinden biri olan Nkunku, takımıyla çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan deneyimli isim, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.
