Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

Fenerbahçe\'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul\'a indirmek
14.07.2025 18:04
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Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de gözler Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerinde.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran, Tarık Çetin ve Archie Brown transferlerinin ardından rotasını diğer isimlere çevirdi.

ASENSIO İÇİN İKNA TAMAM

Fenerbahçe, 29 yaşındaki İspanyol oyuncu Marco Asensio ile yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaştı. Sarı-Lacivertliler, PSG'yi de bonus ve taksit şeklinde 15 milyon euro'ya ikna etti.

Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

SKRINIAR'DA DA MUTLU SONA YAKIN

Kanarya, PSG'den Milan Skriniar transferinde de mutlu sona çok yakın. Geçen sezon 6 ay kiralık oynayan ve takımın liderlerinden olan Slovak savunmacı, Mourinho'nun baskılarıyla yeniden çubuklu formayı giyecek. 30 yaşındaki futbolcu için Fransız takımıyla 10 milyon euroya anlaşma yapıldı. 8 milyon euroya inen Skriniar'a da 6 milyon euro önerildi. Bonus maddeleriyle bu farkın kapanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

İKİ YILDIZ AYNI UÇAKTA GELECEK

Öte yandan iki yıldızın İstanbul'a geliş süreci ile de ilgili yönetimin planı oldu. Başkan Ali Koç önderliğindeki yönetimin iki yıldız futbolcuyu aynı uçakla İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Milan Skriniar, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek - Son Dakika

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