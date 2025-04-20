Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle müsabaka öncesinde anlamlı hareketlere imza attı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde ilk 11 anonsunu 4 yaşındaki Mert Efe isimli minik taraftara yaptırdı. Bu anlara ait görüntüler kısa sürede viral oldu ve çokça beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin 23 Nisan etkinlikleri bununla sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp; asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları maç seremonisinde ağırlandı. Karşılaşma öncesinde futbolcular sahaya, şehitlerimizin çocuklarıyla çıktı. Fenerbahçe'nin bu hareketi hem tribünlerden hem de izleyenlerden alkış aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti - Son Dakika
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