Fenerbahçe\'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

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Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 4-0 Fenerbahçe'nin kazandığı Fenerbahçe- Adana Demirspor maçının hakem kararlarını beIN Trio ekibi yorumladı.

Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal olan golünde hakemin kararı doğru mu, İrfan Can'ın faulü var mı?

Bahattin Duran: Bir oyuncunun kayarak, topa atlayarak müdahalelerde her iki ayağını da kullanıyorsa, yaptığı hareketin sorumluluğunu taşıması gerekir. Topla oynamaları yalnızca yeterli değil. İrfan Can bir ayağıyla topla oynadı ama diğer ayağıyla rakibine faulü var. Bu pozisyon sahada çözülmeliydi. Bu pozisyon VAR'a kalmamalıydı. VAR'ın müdahale doğru.

Bülent Yıldırım: Bu kontrolsüz bir topla oynama. Temas mutlaka sahada görülmeliydi. Açık kanıt olduğu için VAR'ın müdahalesi doğru. İrfan Can'a da sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Sol ayağıyla topu tuttu ama sağ ayağıyla rakibini düşürdü. Sağ ayağının işi yok. Sol ayağıyla topla oynadı diye sağ ayakla katliam yapamaz. Sahip çıkacak.

Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal edilen golde karar doğru mu; En-Nesyri'nin faulü var mı?

Bahattin Duran: Faul kararı ve gol iptali doğru.

Bülent Yıldırım: Faul kararı ve gol iptali doğru.

Deniz Çoban: Faul kararı ve gol iptali doğru.