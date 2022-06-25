Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı

25.06.2022 21:04
Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı

Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Abdülkerim Bardakcı transferinde devreye giren Galatasaray, futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Deneyimli savunmacı sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Ama en son durağımız Galatasaray oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile resmen sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin kapısından dönen deneyimli futbolcu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

"AHMET ÇALIK ÖZ KARDEŞİM GİBİYDİ"

Hayatını kaybeden Konyaspor ve Galatasaray'ın eski futbolcu Ahmet Çalık'ı anan Abdülkerim Bardakcı, "Ahmet Çalık'ı 10 yıldır tanıyordum, öz kardeşim gibiydi. Konya'da da güzel günlerimiz geçti. Burada Ahmet Çalık'ın çok özel anları vardı. Ben de buraya hem onun adına hem de kendi adıma bu anıları devam ettirmeye geldim." dedi.

Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"GÖNLÜM GALATASARAY'DAN YANAYDI"

"Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Ama en son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat ve muhteşem bir ambiyans var. Burada oynamaktan dolayı her zaman keyif alıyordum. Deplasman takımı olarak geldiğim halde bile. Sabırsızlıkla o günleri bekliyorum.

"GALATASARAY'DA KAPTANLIĞA GİTMEK İSTİYORUM"

Herkes Okan hocanın ne kadar iyi biri olduğunu söylüyor. Ben de merak ediyordum. Okan Hoca ile oynamayı. O da burada nasip oldu. Galatasaray'daki hedefim ilk önce oynamak sonra da kaptanlığa kadar gitmek istiyorum. Her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım."

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı - Son Dakika
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