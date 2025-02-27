Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar

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Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kasasına rekor bir gelir gireceği öğrenildi. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve yönetiminin yeni sezon için 150 milyon euroluk bir gelir peşinde olduğunu belirtti. Yönetimin inşaat dışında bir projesi daha olduğunu ve sponsorlardan gelecek paralarla birlikte bu rekor gelirin elde edileceğini ifade etti.

27.02.2025 14:34
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Süper Lig devi Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon yeni bir hamle yapacağı öğrenildi. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve yönetiminin yeni sezon için rekor bir gelir peşinde olduğunu ve kasaya girecek paranın çok fazla olduğunu ifade etti.

150 MİLYON EURO

Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe yönetiminin inşaat dışında bir projesi daha varmış. Sponsorlardan gelecek paralar var, yöneticilerin 'pamuk eller cebe' diyeceği bir dönem olacak. Fenerbahçe gelecek sezon 100-150 milyon euroluk bir bütçeyi yönetim kuruluna sunacak." dedi.

Fenerbahçe\'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe, Ali Koç, Ekonomi, İnşaat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • bindokuzyüzüç semih:
    deprem zamanı vatana millete hayır için toplayın denildiğinde, o kadar paramız yok demişti 102 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    örgüt zamanları bitti dünyaları toplasan yine olamazsın. 51 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Şampiyon GS olacak ne yazar 29 13 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    ee yani sonuç ne? Sıfır 0 Sıfır 0 :)) 36 3 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    o paralar zortinyo nun tazminatına yetmez ;)) 17 8 Yanıtla
  • Engin Engo:
    size sadece şöyle bir açıklama yapayım. talsica nın bonservisi 15 m euro. 12 m euro dan da kaç senelik sözleşme imzalandı bilmiyorum. bu parayı koyacak yer bulamayan takım sadece talsica ya 3 senelik 45-50 m euro verdi. 2 senelik morinho ya 50 m euro verdi. para koyacak yer bulamayan takım 2 senede bu parayı 2-3 kişiye veriyor. 22 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hirsizsaray birakin şampiyon olsunn biz Avrupa kupasına bakalım daha çok kazanıyoruz onlardan 5 15 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boş verin şampiyon olmayı şampiyon takımdan daha fazla gelir elde ediyoruz biz Avrupa'ya bakalım 6 10 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ŞAMPÎYONLUK KASADA!!!! 7 8 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Aziz gitti şike bitti şikebahce naneyi yedi..ekmek yiyemez artik bu ligde 2 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar - Son Dakika
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