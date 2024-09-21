Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı

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Fenerbahçe'de istenileni veremediği için önce kiralanan, ardından da apar topar sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya Acun Ilıcalı kancayı attı. Yıldız futbolcunun Hull City'e transferi an meselesi...

21.09.2024 08:36  Güncelleme: 08:54
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İngiltere Championship'te mücadele eden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonda çıktığı 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle galibiyet alamazken, Ilıcalı ve kurmayları transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

JOAO PEDRO'YU LİSTEYE ALDILAR

Özellikle hücum yollarında etkili isimleri kadrosuna katmak isteyen Hull City, Fenerbahçe ile yollarını ayıran sürpriz bir ismi listesine aldı. Hull Live'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı Fenerbahçe'de istenileni veremediği için sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya kancayı attı. MKM Stadyumu'na giden İtalyan golcü kulüp yetkilileri ile transfer görüşmelerinde bulundu.

İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ

İngiliz ekibinin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken Joao Pedro'nun teklifi kabul ettiği ve kısa sürede imzaların atılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe\'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan AKEL:
    Acun Ilıcalı kapmadı, Fenerbahçe'ye para kazandırmak için transfer etti, ederinden fazla para verdi. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı - Son Dakika
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